Saisie de cigarettes de contrefaçon, cannabis et médicaments illégaux à Anderlecht

La police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) a saisi 2.140 paquets de cigarettes de contrefaçon, 2.530 grammes de résine de cannabis et 764 comprimés de médicaments illégaux à Anderlecht, rapporte-t-elle vendredi.

Le 4 août 2025 vers minuit, “une patrouille circulant rue des Tournesols, à hauteur d’une ruelle menant à des garages, a remarqué un homme au comportement suspect”, indique la police. L’individu surveillait les policiers et a tenté de se cacher lorsqu’il a constaté qu’il était observé. En s’approchant, les agents ont vu que la porte d’un garage était grande ouverte. L’homme, accompagné d’une femme se présentant comme sa compagne, a rapidement tenté de refermer la porte.

Dans le garage, “nous avons découvert 50 cartons contenant 2.140 paquets de cigarettes de contrefaçon, 26 plaques de résine de cannabis (2.530 grammes), 764 comprimés de médicaments illégaux et 695 euros”, précise la police. Une perquisition a ensuite été menée. Celle-ci a permis la découverte d’environ 500 comprimés de prégabaline, un médicament ayant un effet narcotique et également utilisé comme drogue.

Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles le 5 août après avoir été entendus. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. La femme a été remise en liberté.

Belga – Photo : Police Bruxelles Ouest