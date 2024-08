Saint-Trond n’a pas cédé face à l’Union 0-0

Il n’y a pas eu de vainqueur au terme du duel entre Saint-Trond et l’Union Saint-Gilloise qui s’est terminé par 0-0 dans le cadre de la 5e journée de championnat. Au classement, les Bruxellois occupent la 4e position (8 points) et les Canaris, qui ont terminé à dix suite à l’exclusion d’Isaias Delpupo (86e), sont avant-derniers (2 points).

Après le spectaculaire partage 3-3 à Dender, Christian Lattanzio a conservé son onze de départ, misant en attaque sur le duo Kahveh Zahiroleslam-Adriano Bertaccini. A l’Union, Henok Teklab, Alessio Castro-Montes et Kevin Rodriguez, blessés, ont disparu au profit de Guillaume François, Casper Terho et Dennis Eckert-Ayensa. Enthousiaste, l’Union a revendiqué la possession de balle et au petit trot, a bien alimenté Mohammed Fuseini, qui a été pris en charge à tour de rôle par Rein Van Helden et Bruno Godeau (8e). Par contre, isolé par Terho, le Ghanéen n’a pas cadré une frappe des dix mètres (11e). Les Bruxellois ont insisté mais Leo Kokubo a repoussé aisément des poings un plat du pied de François (14e) L’Union a également vécu un moment de tension quand Koki Machida a dévié au-dessus de la transversale une frappe bien placée de Zahiroleslam (19e). Après cette occasion trudonnaire, l’Union a de nouveau frappé à la porte avec Fuseini (25e), Eckert (30e) et Kevin Mac Allister (33e), qui ont confirmé le manque d’inspiration de leur équipe. À la reprise, Charles Vanhoutte ne s’est pas montré plus précis sur une tentative à distance (49e) et Anouar Ait El Hadj a complètement manqué sa reprise (54e). Chez les Canaris, Ryoya Ogawa a catapulté hors cadre un ballon renvoyé dans l’axe par la défense unioniste (64e). Le final a été plus emballant mais entaché par l’exclusion d’Isaias, qui n’a finalement joué que six minutes (86e).

