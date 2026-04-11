Saint-Josse: Une action du syndicat d’habitants Wuune contre des charges jugées “abusives”

L’action trouve son origine dans le dossier de défense de ce membre du syndicat. Celui-ci est en conflit avec sa propriétaire au sujet de charges communes qu’il estime trop élevées et insuffisamment justifiées.

Peu après 11h00, une banderole portant l’inscription “On réclame nos droits, la proprio nous force à partir” a été accrochée à la façade de l’immeuble. Une action théâtralisée a ensuite mis en scène des échanges de courriels entre propriétaires et locataires.

Une trentaine de participants ont pris part au rassemblement. Le syndicat dénonce une forme de répression exercée par la propriétaire. “Les locataires payent depuis des années des charges et des montants qui sont tout à fait illégaux”, a expliqué un membre du syndicat Wuune. Selon ce dernier, la propriétaire a adopté une attitude répressive après que le locataire a demandé des explications sur ces montants.

Le syndicat entendait également dénoncer des charges qualifiées d'”illégales”, présentées comme une manière, pour certains propriétaires, de gonfler indirectement les loyers.

Wuune est un syndicat d’habitants indépendant qui mène des actions collectives pour “défendre un logement décent et abordable pour tous et toutes”. Le syndicat compte une centaine de membres cotisants, et dit vouloir organiser d’autres actions à l’avenir, dénonçant d’autres problématiques liées au logement.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Loïc Bourlard

