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Saint-Josse lance les travaux du futur terrain de football synthétique du Stade Georges Pètre

La Commune de Saint-Josse a officiellement lancé les travaux du nouveau terrain de football synthétique du Stade Georges Pètre.

Ce chantier vise à moderniser une infrastructure sportive historique de la commune, utilisée depuis près d’un siècle par les clubs, les écoles et les jeunes du quartier. Le terrain actuel sera entièrement remplacé afin d’offrir des conditions de jeu plus sûres, durables et accessibles toute l’année. La mise en service est prévue dès le mois de juillet pour un budget de plus de 180.000 euros TVAC.

Ce projet entend favoriser l’accès au sport à travers le soutien aux clubs, les journées multisports et les chèques-sports pouvant atteindre 260 euros.

La commune souligne l’importance de préserver et moderniser le Stade Georges Pètre afin qu’il reste un lieu sportif de référence pour les générations futures. La rénovation de la tribune est également prévue à l’horizon 2027.

Rédaction

 

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