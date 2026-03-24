Saint-Josse inaugure une nouvelle salle d’allaitement dans sa maison communale

C’est un projet qui va faciliter la vie de certaines mamans. La commune de Saint-Josse a inauguré une salle d’allaitement pour son personnel et pour les habitantes. Elle se trouve au rez de chaussée de la maison communale. Un véritable cocon qui permet du calme et de l’intimité. A côté, deux espaces PMR ont aussi été aménagés dans ces anciennes salles d’archives. Au total, le projet a couté 36.000 euros.

■ Reportage de Camille Tang Quynh

Quand on entre dans la pièce, c’est la tranquillité des lieux qui frappe, elle dénoterait presque avec l’agitation de l’accueil. La décoration est simple : sur les murs blancs, quelques peintures colorées de maman allaitant leur bébé, une table à langer et du mobilier confortable.

Cela fait deux ans que Meriem Boudraa, coordinatrice égalité des chances à la commune de Saint-Josse, travaille sur le projet. “Tout ce que vous voyez ici, c’est de la récupération. C’est très minimaliste, c’est très beau. On a essayé un petit peu de mettre en place des dessins qui correspondent et qui interprètent l’ambiance de cette salle. C’est très apaisant, très calme, très zen.”

Cette salle pour allaitement est destinée aux fonctionnaires de la commune, mais aussi aux habitantes. “Quand il y a du monde dans la salle d’attente… pour certaines personnes, [allaiter] c’est intime. C’est donc bien d’avoir un local tranquille et aménagé pour elles“, commente Nezahat Namli, échevine de la Petite enfance, qui a porté le projet.

Un espace adapté aux PMR

Juste à côté, deux espaces pour les personnes à mobilité réduites ont aussi été aménagés. Un mois et demi de travaux pour transformer ces anciennes salles d’archives. “On a décidé d’investir dans ces espaces pratiquement 40.000 euros pour leur offrir le plus bel accueil possible. Des toilettes qui sont adaptées aux personnes PMR, des espaces bureaux adaptés pour elles, la possibilité de faire des photos aussi via un appareil spécial directement intégrés avec la procédure pour les cartes d’identité et les passeports“, explique le bourgmestre de Saint-Josse Emir kir.

Saint Josse est la première commune à mettre un tel espace à disposition de ses habitants. Elle souhaite étendre le projet à d’autres bâtiments communaux.