Saint-Josse célèbre un siècle d’immigration congolaise avec une série d’événements

La commune de Saint-Josse-ten-Noode organise une série d’événements à partir d’aujourd’hui/mercredi et jusqu’au 5 décembre pour commémorer plus d’un siècle d’immigration congolaise, ont annoncé les autorités communales dans un communiqué. L’initiative est menée en partenariat avec le MigratieMuseumMigration de Molenbeek-Saint-Jean.

L’événement s’ouvrira avec le lancement et l’inauguration, à la Maison communale, de l’exposition “Saint-Josse, la Congolaise”, consacrée à la présence congolaise à Bruxelles et à Saint-Josse. Elle présentera, jusqu’au 1er novembre, des photos d’archives, des clichés personnels, des tableaux et des récits de vie.

Depuis l’arrivée des premiers marins congolais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Saint-Josse est devenue un lieu d’accueil et de rencontres. “Cette commémoration rappelle que l’histoire de Saint-Josse est faite de diversité et de liens humains”, souligne le bourgmestre, Emir Kir.

Une plaque commémorative de la première Maison africaine sera dévoilée le 15 octobre. Un hommage aux soldats congolais sera également rendu lors de la cérémonie de l’Armistice. À partir du 13 novembre, un parcours interactif sur les traces des premiers migrants congolais sera organisé au départ de la place Saint-Lazare.

“Ces commémorations rappellent que l’histoire de Saint-Josse est une mémoire partagée, qui continue de s’écrire dans la diversité et le dialogue qui caractérisent notre commune”, se réjouit Dorah Ilunga, échevine en charge de la Cohésion sociale.

