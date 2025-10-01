Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Saint-Josse célèbre un siècle d’immigration congolaise avec une série d’événements

La commune de Saint-Josse-ten-Noode organise une série d’événements à partir d’aujourd’hui/mercredi et jusqu’au 5 décembre pour commémorer plus d’un siècle d’immigration congolaise, ont annoncé les autorités communales dans un communiqué. L’initiative est menée en partenariat avec le MigratieMuseumMigration de Molenbeek-Saint-Jean.

L’événement s’ouvrira avec le lancement et l’inauguration, à la Maison communale, de l’exposition “Saint-Josse, la Congolaise”, consacrée à la présence congolaise à Bruxelles et à Saint-Josse. Elle présentera, jusqu’au 1er novembre, des photos d’archives, des clichés personnels, des tableaux et des récits de vie.

Depuis l’arrivée des premiers marins congolais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Saint-Josse est devenue un lieu d’accueil et de rencontres. “Cette commémoration rappelle que l’histoire de Saint-Josse est faite de diversité et de liens humains”, souligne le bourgmestre, Emir Kir.

Une plaque commémorative de la première Maison africaine sera dévoilée le 15 octobre. Un hommage aux soldats congolais sera également rendu lors de la cérémonie de l’Armistice. À partir du 13 novembre, un parcours interactif sur les traces des premiers migrants congolais sera organisé au départ de la place Saint-Lazare.

“Ces commémorations rappellent que l’histoire de Saint-Josse est une mémoire partagée, qui continue de s’écrire dans la diversité et le dialogue qui caractérisent notre commune”, se réjouit Dorah Ilunga, échevine en charge de la Cohésion sociale.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

01 octobre 2025 - 13h11
Modifié le 01 octobre 2025 - 13h11
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales