Saint-Gilles: un incendie ravage un appartement, l’immeuble évacué

Un immeuble d’appartements est devenu inhabitable à la suite d’un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Gilles, ont indiqué jeudi matin les pompiers de Bruxelles. Aucun blessé n’est à déplorer mais l’ensemble du bâtiment ne peut plus être occupé. Les habitants ont été pris en charge par la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) et par la commune.

Les services de secours -pompiers, police et assistance médicale- ont été appelés vers 00h55 pour un incendie survenu rue du Tir. À leur arrivée, le feu faisait rage au troisième étage d’un immeuble à appartements de quatre niveaux.

“Il s’agissait d’un incendie généralisé, que nous avons d’abord combattu par une attaque extérieure, puis par une attaque intérieure“, explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Nous craignions que l’occupante de l’appartement du troisième étage se trouve encore à l’intérieur mais personne n’a été retrouvé lors d’une opération approfondie de Search & Rescue. Il est apparu par la suite que la femme était partie travailler et n’était donc pas présente au moment du départ du feu.”

En raison de l’incendie, l’ensemble de l’immeuble est désormais inhabitable. Le bâtiment est en effet équipé de planchers en bois, qui ont été fortement endommagés par l’eau utilisée lors de l’extinction.

“Les habitants du premier, du deuxième et du troisième étage sont pris en charge par la commune et par la police“, poursuit Walter Derieuw. La cause exacte de l’incendie n’est pas encore connue, précise encore le porte-parole des pompiers. Il souligne également l’absence de détecteurs de fumée dans l’immeuble. “Nous rappelons que les détecteurs de fumée sont légalement obligatoires dans tous les logements de la Région bruxelloise depuis janvier 2025. Lors d’un incendie domestique, la fumée peut se propager très rapidement. Un détecteur de fumée permet de gagner un temps précieux.”

Belga/Photo : pompiers de Bruxelles