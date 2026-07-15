Saint-Gilles : la rue Émile Féron deviendra une avenue arborée

Les rues Émile Féron et Joseph Claes, situées au cœur du quartier du Midi à Saint-Gilles, feront bientôt l’objet d’une profonde métamorphose. Urban.brussels a récemment délivré le permis d’urbanisme pour ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’un Contrat de Quartier Durable.

La réorganisation complète des deux rues, ainsi que de plusieurs zones avoisinantes, permettra de dégager davantage d’espace pour les piétons et les cyclistes, de favoriser les rencontres entre habitants et d’offrir aux enfants davantage de possibilités pour jouer. Les aménagements tiennent également compte de la présence des écoles, des crèches, de la bibliothèque et des autres équipements de proximité. Outre les rues Émile Féron et Joseph Claes, le projet concerne également des tronçons des rues Fernand Bernier, d’Angleterre, de Suède, de Hollande et de Mérode.

​Ce projet ambitieux fait partie du Contrat de Quartier Durable Midi et contribuera à améliorer sensiblement la qualité de vie des nombreux habitants du quartier.

D’un îlot de chaleur à une climatisation naturelle

L’un des changements les plus marquants sera la plantation de nombreux nouveaux arbres dans les rues Émile Féron et Joseph Claes. Là où dominent aujourd’hui les surfaces minérales et les voitures en stationnement, place sera faite aux arbres, aux plantations et à de nouveaux espaces de convivialité. Les arbres rendront les rues plus agréables tout en offrant de l’ombre et de la fraîcheur durant les périodes de fortes chaleurs. Le nouvel aménagement prévoit également davantage d’espaces de rencontre et de lieux de repos pour les habitants et les visiteurs.

Une rue de quartier de plain-pied

Les rues Émile Féron et Joseph Claes seront réaménagées en rues résidentielles, avec un espace public entièrement de plain-pied. La séparation traditionnelle entre trottoir et chaussée sera en grande partie supprimée au profit d’un espace partagé, où les usagers actifs bénéficieront de davantage de place.

La rue Émile Féron sera rendue plus calme grâce à l’installation de chicanes et à un aménagement davantage adapté à un environnement résidentiel. L’objectif est de créer plus d’espace pour la marche, le vélo, les jeux et les moments de détente. Selon les plans, les rues Féron et Claes deviendront des zones résidentielles (zones de rencontre) à sens unique.

Le réaménagement accorde également une attention particulière à la gestion des eaux de pluie. Le quartier du Midi étant situé en contrebas, il est particulièrement sensible aux risques d’inondation. La nouvelle voirie sera donc conçue pour capter davantage d’eau de pluie et favoriser son infiltration dans le sol.

Grâce à la création de davantage de surfaces perméables végétalisées et à l’utilisation de matériaux drainants sur l’ensemble de la voirie, une quantité moindre d’eau sera dirigée vers les égouts, ce qui contribuera à réduire les risques d’inondation.

« Dans le quartier dense du Midi, les nuisances liées au trafic sont importantes et l’ensemble du quartier est particulièrement exposé au phénomène des îlots de chaleur. Ces rues, situés en contrebas, sont également très vulnérable aux risques d’inondation. Grâce à ce réaménagement, nous apportons des solutions concrètes : nous planterons 270 nouveaux arbres, nous transformerons la rue Emile Féron en une véritable éponge capable de retenir les eaux de pluie, et nous créerons davantage d’espace pour les rencontres entre habitants ainsi que pour les usagers actifs », commente Willem Stevens, échevin des Contrats de Quartier à Saint-Gilles

Cet automne, la commune sélectionnera un entrepreneur. Les travaux débuteront au printemps 2027 et s’étaleront sur deux ans.