Saint-Gilles : la rue de Bosnie touchée par une explosion

L’adresse avait été ciblée par des tirs dimanche dernier.

Une explosion a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi rue de Bosnie, à Saint-Gilles, relèvent nos confrères de Bruzz. Des dégats matériels sont à déplorer mais personne n’a été blessé.

Les pompiers ont été appelés vers 2h30 après avoir été avertis par des riverains.

L’adresse avait été ciblée par des tirs dimanche dernier.

On ignore pour l’instant les éventuels liens entre les deux incidents.

Rédaction, image : les tirs de dimanche dernier