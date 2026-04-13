Nouvelle fusillade à Saint-Gilles

Dans la nuit de dimanche à lundi, des bruits de rafales ont été entendus rue de Bosnie à Saint-Gilles.

Selon nos informations, des coups de feu ont été tirés cette nuit dans la rue de Bosnie (à hauteur des numéros 80-82). Un riverain rapporte qu’il a entendu “des bruits de rafales provenant vraisemblablement d’une arme automatique”

La zone de police confirme les coups de feu : “Dans la rue de Bosnie à Saint-Gilles, la police s’est rendue sur place cette nuit à la suite d’un appel signalant des coups de feu. Sur place, plusieurs impacts ont été constatés sur la façade. Il n’y a pas eu de blessés. L’enquête est en cours.”

BX1