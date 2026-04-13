 Aller au contenu principal
BX1

Nouvelle fusillade à Saint-Gilles

Dans la nuit de dimanche à lundi, des bruits de rafales ont été entendus rue de Bosnie à Saint-Gilles.

Selon nos informations, des coups de feu ont été tirés cette nuit dans la rue de Bosnie (à hauteur des numéros 80-82). Un riverain rapporte qu’il a entendu “des bruits de rafales provenant vraisemblablement d’une arme automatique”

La zone de police confirme les coups de feu : “Dans la rue de Bosnie à Saint-Gilles, la police s’est rendue sur place cette nuit à la suite d’un appel signalant des coups de feu. Sur place, plusieurs impacts ont été constatés sur la façade. Il n’y a pas eu de blessés. L’enquête est en cours.”

 

BX1

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales