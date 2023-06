Saint-Gilles interdit la consommation excessive d’alcool sur son territoire pour trois mois

Plus d’abus d’alcool dans les rues de Saint Gilles : le bourgmestre Jean Spinette souhaite réduire les nuisances liées à la consommation excessive d’alcool dans certaines zones de sa commune. Une mesure qui sera d’application jusqu’au 11 septembre.

Pendant les trois prochains mois, il ne sera plus possible de consommer de l’alcool dans certains lieux de l’espace public saint-gillois, peut-on lire dans La Capitale. Le conseil communal du 29 juin prochain doit encore valider l’arrêté.

“L’espace public est occupé de manière problématique”

Pour le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, l’objectif n’est pas d’interdire purement et simplement la consommation d’alcool, mais de donner un outil aux forces de l’ordre lorsque certaines personnes ont une consommation excessive d’alcool.

“Nous devons nous rendre compte qu’aujourd’hui, l’espace public est occupée de manière problématique et de nombreuses personnes – enfants, femmes et personnes âgées – finissent par avoir peur. On parle d’agressions verbales, d’insultes ou de bagarres incessantes. C’est la consommation problématique et excessive d’alcool qui est visée par la mesure, pas du tout la simple consommation raisonnable“, nous explique le bourgmestre.

Concernant les zones où les nuisances liées à l’alcool sont les plus présentes, on retrouve sans grande surprise la place du Parvis. Avec ses nombreux bars et nights shops, la consommation excessive et problématique y est importante. Mais l’ordonnance ne vise pas seulement cette place emblématique : on retrouve aussi les alentours de la Porte de Hal et son parc qui abrite la porte médiévale.

La présence des forces de police sera renforcée pour pouvoir plus facilement intervenir.

Rédaction avec C. Pa

> En plateau : Camille Paillaud