Saint-Gilles: deux dealers condamnés à 12 et 20 mois de prison pour trafic de drogue place Jacques Franck

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi deux personnes à des peines de prison de 20 et 12 mois pour trafic de stupéfiants sur la place Jacques Franck, à Saint-Gilles, l’un des “hotspots” du trafic de drogue dans la capitale.

Les faits remontent au 2 décembre. Selon le parquet, une patrouille de police a observé un homme et une femme assis sur un banc de la place Jacques Franck. Les policiers ont vu plusieurs clients remettre de l’argent à la femme avant de recevoir une dose de cocaïne de la part de l’homme. Ils ont également assisté à la livraison d’un sac contenant plusieurs doses de cocaïne par un troisième individu.

Les deux suspects ont été interpellés. L’homme était déjà connu de la justice : arrêté une première fois le 14 novembre pour des faits similaires, il avait été remis en liberté sous conditions.

Le parquet avait requis une peine de 20 mois de prison contre l’homme et de 12 mois contre la femme. Cette dernière contestait toute implication dans la vente de drogue, affirmant qu’elle se trouvait sur place uniquement pour acheter des stupéfiants. Souffrant, selon son avocate, d’une grave dépendance à l’alcool et aux drogues depuis une vingtaine d’années, elle sollicitait une suspension du prononcé. L’homme a également nié avoir vendu de la drogue et demandait, à titre subsidiaire, une peine avec sursis.

Le tribunal a estimé que les deux prévenus s’étaient rendus coupables de trafic de stupéfiants. La femme a été condamnée à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, tandis que l’homme a écopé de 20 mois de prison, dont huit mois avec sursis.

Rédaction avec Belga