Saint-Gilles : des habitants d’un immeuble se retrouvent sans chauffage malgré les températures glaciales

Des habitants d’un immeuble de Saint-Gilles se retrouvent sans chauffage depuis lundi en fin d’après-midi, malgré les températures glaciales.

Les habitants d’un immeuble situé sur le square Gérard Van Caulaert, à Saint-Gilles, vivent sans chauffage depuis ce lundi 17 h, rapporte Sudinfo ce mardi. Une situation compliquée, alors que les températures sont particulièrement basses ces derniers jours. L’immeuble, habité par des familles, est composé de huit appartements sociaux de deux à trois chambres, d’après La Capitale.

Selon la directrice du Foyer du Sud, la société propriétaire du bâtiment, l’arrivée du gaz a été coupée par précaution par Sibelga après qu’une habitante a signalé une odeur de gaz. Claire Roekens assure également à Sudinfo que la réparation est prévue mercredi et que des chaufferettes seraient mises à disposition des habitants d’ici là.

