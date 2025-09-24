Ryanair supprimera les cartes d’embarquement papier à partir du 12 novembre

À partir de cette date, seules les cartes d’embarquement numériques seront valables.

Ryanair n’acceptera plus les cartes d’embarquement papier à partir du 12 novembre, a annoncé mercredi la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts. Le transporteur, actif en Belgique dans les aéroports de Charleroi et de Zaventem, souhaitait se débarrasser de ces “boarding pass” imprimés depuis longtemps. Au départ, l’objectif était de passer à la seule version numérique au mois de mai, puis cela avait été reporté au 3 novembre. La date finale de mise en place de cette nouvelle règle a donc été fixée au 12 novembre.

Le moment n’a pas été choisi au hasard puisqu’il coïncide avec la fin de la période des vacances d’automne et un moment traditionnellement moins chargé dans les aéroports. À partir de cette date, “les passagers ne pourront plus télécharger ni imprimer de carte d’embarquement papier”, prévient mercredi Ryanair. “Pour monter à bord de l’avion, ils devront utiliser la carte d’embarquement numérique générée dans leur application “myRyanair” lors de l’enregistrement.”

Selon la compagnie, 80% de ses plus de 206 millions de passagers n’utilisent déjà plus la version papier. Leur équivalent numérique offre “une expérience de voyage plus rapide, plus intelligente et plus respectueuse de l’environnement pour nos clients”, affirme-t-elle.

L’organisation de consommateurs Testachats a déjà critiqué précédemment cette décision, la qualifiant de “pratique discriminatoire” et de “nouvelle étape dans l’exclusion des personnes qui ne possèdent pas de smartphone”.

Belga