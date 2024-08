Ryanair : neuf nouvelles lignes pour l’hiver depuis Charleroi, aucune depuis Bruxelles

La compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair a annoncé mardi, lors d’une conférence de presse à Bruxelles, l’ouverture de neuf nouvelles lignes dès cet hiver au départ de l’aéroport de Charleroi (BSCA).

Le patron de Ryanair Michael O’Leary a par ailleurs annoncé qu’aucune nouvelle ligne n’est prévue au départ de Zaventem en raison “des coûts aéroportuaires élevés“.

“Coûts trop élevés” à Brussels Airport

Les nouvelles lignes de Ryanair au départ de Brussels South Charleroi Airport rejoindront dès cet hiver Cork (Irlande), Dubrovnik (Croatie), Göteborg (Suède), Kaunas (Lituanie), Lamezia, Reggio de Calabre, Trieste (Italie), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et Tel Aviv (Israël). Au vu des tensions actuelles au Moyen-Orient, cette dernière liaison ne sera assurée que si la situation sécuritaire le permet, est-il précisé.

Dans le même temps, Michael O’Leary s’est plaint de coûts aéroportuaires jugés “élevés” à Brussels Airport et qui rendent “Zaventem plus cher que la plupart des aéroports concurrents en Europe“. Cette hausse implique que l’aéroport de Bruxelles “ne bénéficiera d’aucune croissance de Ryanair cet hiver“. La compagnie a déjà fermé sa base à Zaventem en 2023 et propose depuis lors des vols avec des appareils basés à l’étranger.

Le patron de la compagnie irlandaise a enfin dénoncé une hausse du coût du trafic aérien ainsi qu’une augmentation des retards liés au contrôle aérien en Europe. “Il est totalement inacceptable que des milliers de vols européens continuent d’être retardés ou annulés à cause des pénuries de personnel du contrôle aérien et de leur mauvaise gestion“, a-t-il clamé, invitant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à prendre des mesures.

L’homme fort de Ryanair a ajouté attendre près de dix millions de passagers sur ses vols depuis et vers la Belgique cette année : 8,9 millions depuis et vers Charleroi et environ 1,2 million depuis et vers Zaventem.

Belga