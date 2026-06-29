RWDM : un mois de juin entre réorganisation judiciaire et des négociations au point mort

L’incertitude plane toujours autour de l’avenir du RWDM. Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la revente définitive du club, mais un nom est sur toutes les lèvres : Thierry Dailly.

Le club fait tout pour éviter la faillite, mais les délais et les circonstances rendent la situation extrêmement complexe. Le club doit aussi se constituer une équipe pour sa prochaine saison en D1 FFA.

Pour le moment, les dernières communications du club ne concernent que les anniversaires de certains joueurs ou annoncent le départ d’autres. En juin, le RWDM Brussels a annoncé les départs de Madiou Keita, Thibo Persyn et, aujourd’hui, de Frédéric Soelle. Pour le reste, il faut s’en tenir aux différentes décisions des tribunaux ou aux indiscrétions en coulisses.

Quatre mois de réorganisation judiciaire

Les mois de mai et juin ont été de véritables montagnes russes pour les supporters du club. Il y a d’abord eu une première bataille pour rester en Challenger Pro League. Celle avec l’Autorité de la concurrence a été gagnée, mais c’est finalement la licence qui a manqué au club pour pouvoir se maintenir dans l’antichambre de l’élite.

Les négociations sur le rachat du club ont capoté fin mai. Impossible pour le club d’obtenir une licence professionnelle dans de telles conditions. C’est donc en D1 FFA que le club évoluera lors de la saison 2026-2027.

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Mais le club n’a toujours pas la tête au sport. Concrètement, le club avait obtenu un délai supplémentaire de la part du tribunal de l’entreprise de Bruxelles pour se mettre en ordre au début du mois. Finalement, il a introduit une demande de réorganisation judiciaire qui a été jugée recevable. Celle-ci a donc automatiquement mis fin aux citations en faillite. Elle permet également au club d’étaler les remboursements dans le temps.

L’avocat du club, Me Guy San Bartolome, explique dans les pages de la DH que “concrètement, le club se voit offrir un sursis de quatre mois supplémentaires (jusqu’au 7 octobre). C’est une nouvelle étape importante, une belle victoire pour la survie du club.”

Le retour de Thierry Dailly ?

Pour assurer son avenir, le club doit déposer un plan de réorganisation au plus tard le 2 septembre. Un plan qui devra ensuite être soumis à l’ensemble des créanciers. Un vote à la majorité simple aura lieu le 23 septembre afin de se prononcer sur ce plan de réorganisation.

Pour le moment, la réorganisation se ferait autour d’un homme : Thierry Dailly. Manifestement, les négociations entre les actionnaires et le groupe Dailly sont au point mort selon une source inetrne au club.

Des négociations complexes, car la société britannique Cork Gully a pris le contrôle d’Eagle Football, mettant définitivement hors jeu John Textor. Des mouvements qui rendent les discussions particulièrement difficiles à suivre.

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Car le niveau d’endettement du RWDM Brussels est bien plus élevé qu’annoncé. Il était question, au départ, de devoir débourser environ 6,5 millions d’euros pour reprendre le club et éponger ses dettes. Mais Cork Gully a depuis largement revu ce montant à la hausse. On parle désormais d’une vingtaine de millions d’euros. Une somme énorme pour un club de troisième division. Un constat qui a refroidi tous les investisseurs, à l’exception de Thierry Dailly.

L’ancien propriétaire et l’ex-président du RWDM aurait rassemblé des investisseurs belges pour racheter le club et relancer une nouvelle fois le RWDM. Les plus fidèles supporters savent que c’est déjà Thierry Dailly qui était derrière la renaissance du club après sa deuxième faillite.

Selon les dernières informations du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, le groupe d’investisseurs entourant Thierry Dailly serait disposé à accepter les dernières conditions de Cork Gully. Mais en interne on nous indique aujourd’hui que les négociations sont au point mort.

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Alors qu’il faut avancer vite, car sportivement, le RWDM est dans une position délicate. Une fois à la tête du club, Thierry Dailly tentera sans doute de s’entourer de personnes motivées pour remettre le club sur les rails. La priorité absolue sera de construire une nouvelle équipe car, avec les très nombreux départs, comme ceux de Ziani, Lemmens, Lathouwers…, il ne reste plus beaucoup de joueurs pour être performant, même en D1 FFA.

La liste des équipes en D1 FFA l’année prochaine

RWDM Brussels

Olympic Charleroi

Rennaissance Mons

Royale Union Tubize-Braine

Meux

Habay La Neuve

Union Rochefortoise

Royale Union Saint-Gilloise B

Charleroi B

Standard de Liege U23

Onhaye

Flenu

Les supporters mettent la pression

On a également pu voir les supporters se mobiliser pendant ce mois de juin pénible pour tous les fans du club. Le collectif “Le RWDM, c’est nous” avait publié un communiqué à la mi-juin. La fédération des supporters faisait état de son inquiétude face au manque de communication et d’avancées dans le dossier du rachat du club.

“En tant que Collectif, nous avons, à maintes reprises ces derniers mois, contacté les acteurs clés du dossier de la vente du club : Eagle, Ares et Cork Gully. Ceci dans le but d’obtenir plus d’informations et de transparence dans ce dossier si important pour nous, Molenbeekois. Ces prises de contact se sont avérées décevantes. À chaque blocage, les principaux acteurs se renvoient la responsabilité ou ne réagissent tout simplement pas.” — Le Collectif “Le RWDM, c’est nous”

La fédération des supporters appelle aussi à se rallier derrière Thierry Dailly, “le seul repreneur qui pourra permettre au club de garder la tête hors de l’eau”.

Rémy Rucquoi