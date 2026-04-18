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Challenger Pro League: le RWDM relégable en Nationale après sa défaite à Courtrai

Le RWDM avait une mission simple hier : ne pas perdre à Courtrai, et espérer une défaite des Francs Borains pour assurer son maintien.

Le scénario idéal a failli se dessiner avant de virer au cauchemar. Les Molenbeekois se sont inclinés 3 buts à 1 face au KV Courtrai.

Résultat : le RWDM termine la saison en position de relégable qui devrait normalement l’envoyer en division inférieure et devra compter sur une décision de l’Autorité de la concurrence pour espérer se maintenir.

Une issue judiciaire qui s’accompagne d’une ombre plus lourde encore : le club bruxellois est également menacé financièrement, avec un risque de faillite qui grandit.

Belga

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