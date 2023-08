RUSG : c’est officiel, Bart Nieuwkoop quitte le club bruxellois pour retourner à Feyenoord

Après l’entraineur Karel Geraerts, Senne Lynen et Teddy Teuma, la Royale Union Saint-Gilloise perd Bart Nieuwkoop. La rumeur circulait depuis quelque temps, mais le club a confirmé le transfert ce jeudi soir.

We’ve enjoyed the ride, from your first sliding until the last one.

Merci, Bart. 💛💙 pic.twitter.com/LTOarU8ozj

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 10, 2023