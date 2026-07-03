Rugby, hockey, athlétisme: le Heysel va accueillir un vaste Parc des sports

Il y aura un Parc des sports sur le plateau du Heysel : le Conseil des Ministres de la Région bruxelloise a donné son feu vert à la réalisation de ce projet “hors du commun”.

Le futur Parc des sports du Heysel prévoit deux terrains de sport principaux (de rugby/football et hockey) et un stade d’athlétisme avec une piste de 400m. Il devrait également y avoir plusieurs terrains multisports, accessibles au grand public.

“Ces nouvelles infrastructures permettront aux clubs de la Ville de développer à la fois le sport pour tous et le sport de haut niveau, notamment à l’Excelsior, qui forme de nombreux champions d’athlétisme. Elles constitueront également une zone d’échauffement pour le Mémorial Van Damme ainsi que pour les Championnats d’Europe d’athlétisme que Bruxelles ambitionne d’accueillir en 2030“, explique Florence Frelinx, la Première Échevine de la Ville de Bruxelles, en charge des Sports

Il devrait, selon le gouvernement, s’intégrer dans un parc paysager verdoyant de 21 hectares. La circulation motorisée y sera réduite au strict minimum. “Un réseau de chemins traversera le site, qui comprendra un miroir d’eau ainsi qu’une aire de jeux aquatique récréative, en faisant un lieu particulièrement accueillant pour les familles“, explique le communiqué.

Le bâtiment “Tricot” devrait être agrandi pour accueillir une cafétéria et des bureaux destinés au fonctionnement des infrastructures sportives ainsi qu’au Comité olympique belge. Le Planétarium sera conservé et “pleinement intégré au futur Parc des sports“. Enfin, trois bâtiments seront construits : l’un accueillera le club de hockey, l’autre regroupera les fonctions annexes du stade national de rugby.

Le projet s’inscrit dans le redéploiement du plateau du Heysel. Le projet NEO comprendra également des logements, un centre de convention ainsi qu’un centre commercial. La procédure de désignation de l’entreprise générale qui sera chargée d’exécuter les travaux du Parc des sports est en cours. Le chantier devrait débuter en septembre et se terminer en 2030.

Ce sera à la Ville de Bruxelles de financer ce projet, avec le soutien financier de la Région via un prêt d’un montant maximal de 50 millions d’euros.

BX1