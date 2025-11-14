Passer la navigation
RTBF : la procédure de désignation d’un nouvel administrateur général va démarrer

Le titulaire actuel de la fonction, Jean-Paul Philippot, n’est pas candidat à sa succession.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a demandé au conseil d’administration de la RTBF de lancer la procédure de désignation du prochain administrateur général, a annoncé vendredi la ministre des Médias, Jacqueline Galant.

Le mandat actuel de M. Philippot vient à échéance le 17 février 2026. Le conseil d’administration de la chaîne publique avait désigné le 17 juillet un collège de quatre experts qui ont procédé à une évaluation et ont conclu qu’elle était “plus que favorable”. Néanmoins, l’intéressé, administrateur général depuis 2002, a fait savoir officiellement jeudi au gouvernement qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat. Il assurera l’intérim jusqu’au 31 octobre 2026.

“Jean-Paul Philippot a été un manager de qualité. Il a su, dès son arrivée, prendre des décisions courageuses pour redresser le paquebot RTBF. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles tient à saluer son engagement et son parcours. Dans un paysage médiatique en constante mutation, la RTBF devra continuer à se réinventer. Le ou la futur(e) administrateur(trice) général(e) devra faire preuve d’une vision stratégique forte et d’une solide capacité d’adaptation au changement”, a souligné Mme Jacqueline Galant dans un communiqué.

Belga

