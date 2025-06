Romain De Reusme sur les étangs d’Ixelles : “Il y a 14 000 véhicules par jour qui passent dans une petite voirie résidentielle, il faut trouver des solutions”

Romain De Reusme, bourgmestre d’Ixelles, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il a notamment évoqué l’avenir de la mobilité autour des étangs d’Ixelles.

À partir du 7 juillet, les voitures seront de retour entre les deux étangs à Ixelles. Pour le bourgmestre, “c’est surtout la consécration d’une promenade entre les étangs d’Ixelles, parce que jusqu’ici, elle était traversée par une rue qui permettait de rejoindre l’avenue Louise vers l’hôpital d’Ixelles.” Cette rue deviendra “une zone de rencontre” : la vitesse y sera diminuée, mais il sera possible d’y circuler à double sens. Un projet qui vise à régler les problèmes de trafic de transit autour des étangs.

Concernant l’avenir du projet, le bourgmestre d’Ixelles se veut clair : “On prend un engagement ferme : déposer une demande de permis d’urbanisme pour réaménager la promenade tout le long des étangs et ne plus avoir cet aspect routier qui invite les automobilistes à y entrer pour se retrouver finalement dans des culs-de-sac.”

Le réaménagement représente un véritable défi pour faire cohabiter automobilistes, cyclistes et piétons. Romain De Reusme affirme : “J’y compte bien. On a là le plus bel endroit d’Ixelles. C’est splendide le long de ces étangs. L’objectif, c’est d’avoir là-bas une belle promenade, et donc on va réaménager complètement tout le pourtour des étangs pour que ce soit une vraie promenade, sans cet aspect routier.” Le bourgmestre ajoute qu’il faut transformer l’espace public pour faire comprendre à tous qu’il doit être partagé. Romain De Reusme précise aussi que “ça continuera à être fermé le dimanche, pour consacrer la promenade.”

Ces changements prendront place à partir du 7 juillet, au début des vacances scolaires, une période propice à un réaménagement, selon l’élu socialiste : “On démarre à ce moment-là justement pour que chacun puisse prendre ses habitudes. Il y a une école pas loin, et on ne voulait pas le faire en pleine période scolaire, avec le risque que ces nouvelles règles de circulation puissent causer un quelconque danger pour la sécurité des élèves.”

Les opposants au projet dénoncent une vision idéologique du bourgmestre d’Ixelles, et y voient un détricotage de l’esprit Good Move. Pour Romain De Reusme, ce n’est pas le cas : “Il y a 14 000 véhicules par jour qui passent dans une petite voirie résidentielle — c’est plus que la rue Belliard. Il faut trouver des solutions.” Cette rue est, pour le moment, le seul moyen de traverser les étangs pour rejoindre les grands axes. Il était donc urgent de modifier la mobilité autour des étangs, selon le bourgmestre. Des comptages seront effectués dès l’automne ; ils permettront, le cas échéant, d’envisager des réajustements.

◼︎ Romain De Reusme, bourgmestre d’Ixelles au micro de Fabrice Grosfilley