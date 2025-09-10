Romain De Reusme : “Il est urgent de dénoncer ce qui se passe à Gaza”

Le collège ixellois a décidé de baptiser une nouvelle rue du quartier Universalis sur le campus de la Plaine, du nom de Naïm Khader, militant palestinien, tué le 1er juin 1980 à Ixelles. Le bourgmestre Romain De Reusme (PS), était un des invités de Bonjour Bruxelles ce matin.

Après un débat lors du conseil de toponymie, la majorité ixelloise a décidé de baptiser une rue de son nouveau quartier près de l’ULB du nim de Naïm Khader, grande figure historique de la solution à deux états. “Il est urgent de dénoncer ce qui se passe à Gaza, explique Romain De Reusme. C’est un génocide avec une volonté légitimée du gouvernement israélien et nous faisons notre démonstration de soutien à Gaza en baptisant cette rue. Naïm Khader a toujours milité pour une solution à deux états. C’est le seul espoir de paix. On doit militer pour cette solution.”

Par ailleurs, la dernière séance du conseil communal ixellois a été chahutée, à tel point que le bourgmestre a dû suspendre la séance.

►Conseil communal houleux à Ixelles: des militants exigent la fin du jumelage avec une ville israélienne

“En juillet 2024, la commune a décidé d’arrêter toutes les relations avec Israël. Nous avons donc décidé de suspendre le jumelage avec la ville de Megiddo. Il s’agit bien d’une suspension. Les relations pourront reprendre sous trois conditions : l’intégrité du peuple palestinien, l’issue au conflit et le respect du droit international. Le 3 juillet 2025, on a pris cette décision. Je ne comprends pas la colère des manifestants qui sont venus au conseil. Nous sommes le seul pouvoir public depuis le 7 octobre, à avoir invité un maire palestinien. Il nous a dit que c’était la meilleure manière de le soutenir, car cela les humanise.”

■ Interview de Romain De Reusme (PS), bourgmestre d’Ixelles, par Fabrice Grosfilley