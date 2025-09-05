Conseil communal houleux à Ixelles: des militants exigent la fin du jumelage avec une ville israélienne

Le conflit israélo-palestinien a marqué jeudi soir les débats du conseil communal d’Ixelles, en présence insistante de militants pro-palestiniens.

Durant près d’une heure et demie, ces derniers ont par intermittence scandé des slogans, interpellé voire invectivé les élus et exigé la fin du jumelage avec la ville israélienne de Megiddo. Ils ont accusé le collège et la présidente du conseil en particulier, Viviane Teitelbaum (MR), d'”hypocrisie” et de “négationnisme“.

Face à la cacophonie, le bourgmestre Romain De Reusme (PS) a finalement dû suspendre la séance à 20h40. Soutenu par l’ensemble des groupes, il a appelé au calme pour que les travaux puissent se poursuivre.

Au cœur des tensions, la prison de Megiddo, symbole des accusations de détention arbitraire et de torture dénoncées par de nombreuses ONG. La question orale de Margot Antoine (PTB) pointait ainsi le maintien du jumelage avec cette ville israélienne, malgré la suspension des relations décidée en 2024 puis réaffirmée en 2025. Elle a qualifié ce jumelage de “moralement intenable” et interpellé le collège: “Comment Ixelles peut-elle rester associée à cette ville génocidaire?” La commune persiste et signe: “Nous n’avons plus aucun contact avec eux depuis plus d’un an!”

Parallèlement, Ixelles a annoncé le lancement d’une campagne de récolte de fonds pour sa ville jumelle palestinienne de Zababdeh, en Cisjordanie. “À notre échelle, nous agissons très concrètement pour soutenir la Palestine“, a déclaré le bourgmestre. Il y a urgence: perte de revenus, couvre-feux, accès limité à l’eau et afflux de réfugiés. L’opération, intitulée “Ensemble pour Zababdeh” doit financer eau, nourriture et scolarité. “De l’enfumage pour masquer Megiddo” pour Margot Antoine et le public. “Un engagement de longue date“, pour Romain De Reusme.

Ce contraste entre soutien actif à Zababdeh et contestation persistante autour de Megiddo a donné le ton d’une séance houleuse.

