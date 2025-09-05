Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Conseil communal houleux à Ixelles: des militants exigent la fin du jumelage avec une ville israélienne

Le conflit israélo-palestinien a marqué jeudi soir les débats du conseil communal d’Ixelles, en présence insistante de militants pro-palestiniens.

Durant près d’une heure et demie, ces derniers ont par intermittence scandé des slogans, interpellé voire invectivé les élus et exigé la fin du jumelage avec la ville israélienne de Megiddo. Ils ont accusé le collège et la présidente du conseil en particulier, Viviane Teitelbaum (MR), d'”hypocrisie” et de “négationnisme“.

Face à la cacophonie, le bourgmestre Romain De Reusme (PS) a finalement dû suspendre la séance à 20h40. Soutenu par l’ensemble des groupes, il a appelé au calme pour que les travaux puissent se poursuivre.

Au cœur des tensions, la prison de Megiddo, symbole des accusations de détention arbitraire et de torture dénoncées par de nombreuses ONG. La question orale de Margot Antoine (PTB) pointait ainsi le maintien du jumelage avec cette ville israélienne, malgré la suspension des relations décidée en 2024 puis réaffirmée en 2025. Elle a qualifié ce jumelage de “moralement intenable” et interpellé le collège: “Comment Ixelles peut-elle rester associée à cette ville génocidaire?” La commune persiste et signe: “Nous n’avons plus aucun contact avec eux depuis plus d’un an!

► Lire aussi | L’Arizona veut autoriser les visites domiciliaires: Ixelles adopte une motion contre le projet

Parallèlement, Ixelles a annoncé le lancement d’une campagne de récolte de fonds pour sa ville jumelle palestinienne de Zababdeh, en Cisjordanie. “À notre échelle, nous agissons très concrètement pour soutenir la Palestine“, a déclaré le bourgmestre. Il y a urgence: perte de revenus, couvre-feux, accès limité à l’eau et afflux de réfugiés. L’opération, intitulée “Ensemble pour Zababdeh” doit financer eau, nourriture et scolarité. “De l’enfumage pour masquer Megiddo” pour Margot Antoine et le public. “Un engagement de longue date“, pour Romain De Reusme.

Ce contraste entre soutien actif à Zababdeh et contestation persistante autour de Megiddo a donné le ton d’une séance houleuse.

Belga – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

05 septembre 2025 - 07h42
Modifié le 05 septembre 2025 - 07h42
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales