Roger Lukaku, le père de Romelu Lukaku, est décédé à l’âge de 58 ans

L’ancien footballeur et manager Roger Lukaku est décédé dimanche à l’âge de 58 ans, ont annoncé lundi son fils Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges, sur les réseaux sociaux, ainsi que le club congolais du DC Motemba Pembe, où Roger Lukaku était manager.

“Merci de m’avoir appris tout ce que je sais“, a écrit Romelu Lukaku sur Instagram. “Je t’en serai reconnaissant pour toujours. La vie ne sera plus jamais la même. Tu m’as protégé et guidé comme personne ne le pourrait. Je ne serai plus le même. La douleur et les larmes coulent à flot. Mais Dieu me donnera la force de me reprendre.”

Le DC Motemba Pembe a fait de son côté part de sa “profonde tristesse” quant au décès de Roger Lukaku. “Ancien athlète valeureux ayant porté haut les couleurs de notre équipe, puis manager dévoué, il a marqué l’histoire du club par son engagement, son amour du football et son esprit de discipline. Son passage restera gravé dans la mémoire collective et continuera d’inspirer les générations futures.”

Né à Kinshasa en 1967, Roger Lukaku évoluait en attaque et a porté le maillot de plusieurs clubs belges dans les années 1990: le FC Boom, Seraing, Ekeren (l’ancien nom du Beerschot), Malines et Ostende. Au total, il a inscrit 47 buts en 135 matchs en première division belge. Roger Lukaku a également été international zaïrois (l’ancien nom de la République démocratique du Congo) à 11 reprises entre 1994 et 1996 et a inscrit six buts. Il était le père de deux Diables Rouges: Romelu (né en 1993) et Jordan Lukaku (né en 1994).

Belga