Retour du hockey ce dimanche : format inchangé pour la reprise des divisions Honneur

Les championnats de hockey de Division Honneur reprendront leurs droits dimanche.

La Carlsberg 0.0 Hockey Lague, pour les messieurs, et la Belfius Hockey League, pour les dames, se dérouleront sous un format toujours inchangé. Une compétition en ligne de 22 rencontres en matchs aller et retour opposeront d’abord les 12 équipes engagées. Suivront des playoffs pour le titre entre les 4 premières équipes au classement de ce championnat régulier, avec demi-finales (14-17 mai) et finales (24-25 mai).

La Gantoise, triple tenante du titre masculin et championne d’Europe des clubs (EHL), est favorite à sa succession. Accrochés par le Léopold lors de la dernière finale nationale, les Gantois ne s’en étaient sortis qu’aux shoot-outs (5-3), alors que le Braxgata, vainqueur 3-2 du Watducks dans le match pour la 3e place, avait décroché le 3e et dernier ticket EHL. Avec l’arrivée de Sébastien Dockier et Thibeau Stockbroekx dans le clan Boomois, les équipiers d’Arthur Van Doren sont assurément les mieux armés pour concurrencer Antoine Kina, Alexander Hendrickx et les leurs.

Chez les dames, le Braxgata a réussi en mai dernier à rompre l’hégémonie gantoise des quatre dernières années grâce à un seul petit but sur les deux manches finales. Le retour de Stephanie Vanden Borre de Boom vers Gand risque de faire à nouveau pencher la balance du côté des protégées du coach gantois Kevan Demartinis. Ce dernier a néanmoins perdu Barbara Nelen (arrêt), Emilie Sinia (Uccle Sport) et Michelle Struijk, retournée dans son club d’origine de l’Antwerp.

Douze rencontres sont programmées d’ici le 16 novembre. La trêve hivernale de plus de trois mois (qui prendra fin le 8 mars 2026) laissera la place notamment à la Coupe du monde juniors, début décembre, et aux championnats d’Europe de hockey en salle, début janvier.

Belga