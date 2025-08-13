Reprise des vols de Brussels Airlines vers Israël, le traitement des bagages perturbé

Un vol complet de la compagnie Brussels Airlines a décollé comme prévu vers Tel Aviv mercredi aux environs de 10h00. Mais en raison du boycott du personnel de l’aéroport, la direction aurait dû se charger elle-même du traitement des bagages.

Il s’agissait du premier décollage vers Israël depuis des mois au départ de l’aéroport de Bruxelles, en raison des troubles au Moyen-Orient. Le traitement des bagages des passagers du vol a été perturbé par un boycott du personnel de l’aéroport, selon un communiqué du syndicat chrétien ACV Puls, pendant flamand de la CNE. La direction aurait dû se charger elle-même du traitement des bagages.

Un porte-parole de Brussels Airlines souligne que tous les bagages se trouvent désormais à bord de l’avion et que l’enregistrement, effectué par la compagnie aérienne, s’est déroulé sans problème. Les vols de Brussels Airlines vers Tel Aviv avaient été suspendus pendant plusieurs mois à la fin de l’année dernière, ainsi qu’au début de cette année. Ils avaient repris début février, mais avaient à nouveau été suspendus début mai en raison de la recrudescence des tensions dans la région. Cette liaison a finalement été rétablie ce mercredi. Brussels Airlines assure ainsi la connexion vers Israël deux fois par semaine.

► Lire aussi | Le syndicat chrétien mécontent de la reprise des vols de Brussels Airlines vers Israël

La situation suscite cependant l’incompréhension au sein du syndicat ACV Puls. Mardi, celui-ci avait fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité du personnel de bord. Le syndicat a dès lors sollicité une conciliation auprès de la commission paritaire.

Le traitement des bagages du vol vers Tel Aviv a fait l’objet d’un boycott des employés de Brussels Airport, selon ACV Puls. Ce dernier déplore la reprise des liaisons, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vient d’annoncer son intention d’occuper la totalité de la bande de Gaza. “Notre personnel refuse d’être délibérément envoyé vers une situation qui comporte des risques réels. La sécurité passe toujours avant les intérêts commerciaux. Nous soutenons pleinement ce boycott tant que les tensions dans la région persistent“, souligne le délégué syndical Hans Elsen. Selon lui, le boycott restera en vigueur jusqu’à ce que les vols vers Tel-Aviv soient complètement suspendus.

Avec Belga – Photo Belga (archives)