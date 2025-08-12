Le syndicat chrétien mécontent de la reprise des vols de Brussels Airlines vers Israël

Le premier vol programmé ce mercredi affiche complet, indique la compagnie aérienne.

Le syndicat chrétien ACV Puls, pendant flamand de la CNE, affirme mardi que Brussels Airlines ne respecte pas la loi en proposant à nouveau des vols vers Israël. “Il existe d’énormes doutes concernant la sécurité”, assure-t-il.

Brussels Airlines et sa société mère Lufthansa ont estimé qu’il était désormais sûr de reprendre les vols vers Tel Aviv. “Nous avons toutefois pris des mesures de précaution”, explique le porte-parole Nico Cardone. “Notre personnel ne passera pas la nuit sur place et nous ne volerons qu’à la lumière du jour.” La compagnie compte dans un premier temps sur du personnel volontaire pour reprendre les vols. “Nous comprenons que certaines personnes puissent se sentir mal à l’aise”, ajoute Nico Cardone. Suffisamment de volontaires se sont déjà manifestés.

Le syndicat ACV Puls juge cette façon de travailler “inacceptable” et a demandé une conciliation auprès de la commission paritaire. “La compagnie ne respecte pas la législation en envoyant du personnel dans une zone de guerre”, estime Jolinde Defieuw. Selon la syndicaliste, Brussels Airlines encourage aussi financièrement le personnel à se porter candidat. Une indemnité exceptionnelle est prévue au cas où les vols n’auraient finalement pas lieu. Il s’agit simplement d’une compensation pour l’indemnité que le personnel de cabine recevrait normalement par heure de vol, explique Nico Cardone. Le syndicat avait déjà appelé les travailleurs de l’aéroport à ne pas assurer les vols vers Israël. Il avait annoncé soutenir ceux qui refusent de participer à la “normalisation des relations avec Israël”.

Brussels Airlines ne s’attend cependant pas à des problèmes à ce sujet. Selon la compagnie, la demande pour ces vols est suffisante, malgré les conseils négatifs aux voyageurs pour Israël. Le premier vol est d’ailleurs complet. “Beaucoup de gens ont de la famille et des amis en Israël. Il y a aussi des déplacements diplomatiques et des missions d’aide humanitaire. Des Israéliens partent également en vacances.”

