La CNE et l’ACV Puls appellent les travailleurs à ne pas traiter les vols vers Tel Aviv

Cette réaction fait notamment suite à la reprise annoncée des vols de Brussels Airlines vers la capitale Israélienne dès mercredi.

La CNE et son pendant flamand, l’ACV Puls, encouragent leurs affiliés ainsi que tous les travailleurs et travailleuses à ne pas traiter les vols à destination de Tel Aviv, ont indiqué lundi les deux syndicats.

“Depuis octobre 2023, un génocide est en cours à Gaza et en Cisjordanie, accompagné de graves violations du droit humanitaire et du droit international” dénoncent la CNE et l’ACV Puls. “Les membres et travailleur.euses qui refusent de participer à la normalisation de nos relations avec l’État d’Israël seront pleinement soutenu.es par notre organisation. Nous appelons chacun.e à refuser de traiter ces vols.” Et les syndicats de rappeler que lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tous les vols en direction de cette dernière ont été immédiatement suspendus. “Ce qui est possible dans un conflit semble soudainement impossible dans un autre”, constatent-ils. “Là où notre gouvernement reste silencieux, il revient aux citoyen.nes d’agir”, affirment-ils encore.

► Lire aussi | Des bagagistes s’opposent au retour de Brussels Airlines en Israël

La CNE et l’ACV Puls précisent que cette prise de position est uniquement liée à des principes de droits humains et de respect du droit international et qu’elle n’est en aucun cas dépendante de considérations religieuses ou ethniques. “Nous condamnons fermement toute forme de racisme, d’antisémitisme et de terrorisme”, terminent-ils. L’attaque perpétrée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a fait 1.210 victimes côté israélien, en majorité des civils. Les commandos du mouvement islamiste palestinien avaient également enlevé 251 personnes dont 49 sont toujours détenues. Vingt-sept d’entre elles sont présumées mortes. Les sanglantes représailles lancées par Israël ont tué 60.332 personnes à Gaza, en majorité des civils. L’État hébreu est entre autres accusé d’agir en ignorant le droit international et d’utiliser la famine comme arme de guerre.

Belga