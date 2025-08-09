Passer la navigation
Des bagagistes s’opposent au retour de Brussels Airlines en Israël

Les représentants des travailleurs d’Alyzia appellent dans une lettre envoyée à la direction de la société française spécialisée dans les services aéroportuaires à ne plus accepter comme clients la compagnie aérienne israélienne El Al ou d’autres compagnies qui envisageraient des vols depuis et vers Israël, comme Brussels Airlines. L’information a été révélée samedi par La Libre.

Le front commun syndical invite ainsi les compagnies aériennes qui s’apprêtent à relier Israël à “ne pas reprendre leurs vols tant que le génocide à Gaza et en Cisjordanie ne sera pas arrêté”. Cela concerne notamment Brussels Airlines, qui a annoncé la reprise de ses vols vers Tel Aviv mercredi prochain.

Selon les syndicats, les travailleurs d'Alyzia devraient se voir offrir la possibilité de choisir s'ils souhaitent ou non participer au traitement des bagages et du fret des vols depuis et vers Israël. "En tant que syndicat, nous allons couvrir ces personnes. S'il y a quelque forme d'obligation, nous envisagerons des actions", affirme Niels Benoot de l'ACV Transcom.

Brussels Airlines indique pour sa part que ses vols seront opérés “par des équipages volontaires“.

Belga

09 août 2025 - 11h19
Modifié le 09 août 2025 - 11h19
 

