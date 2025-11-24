Réorganisation des arrêts de tram à la place Schweitzer

L’arrêt du tram 9 et celui du bus R15 seraient déplacés de l’autre côté de la chaussée de Gand, le long de l’avenue Josse Goffin, afin d’accueillir les nouveaux véhicules T4000 et de rendre les quais accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Une demande de permis a été introduite pour réaménager les arrêts de tram à la place Schweitzer, à Berchem-Sainte-Agathe.

Le chantier prévoit aussi le renouvellement des voies, l’installation de nouveaux systèmes de détection pour gérer les feux, ainsi que la réfection de la chaussée, des trottoirs et des pistes cyclables. Environ vingt places de parking seront supprimées.

Les travaux, estimés à quatre mois, pourraient débuter fin printemps 2027 et entraîneront des fermetures ponctuelles de voirie. Bien que la commune ne soit pas à l’initiative du projet, le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés) y voit l’occasion d’améliorer la lisibilité de la place Schweitzer et de simplifier la circulation, notamment pour les véhicules venant de l’avenue Josse Goffin. “Enlever les quais va libérer de l’espace place Schweitzer”, confie-t-il à la DH.

Une réunion d’information est prévue. Après Schweitzer, le réaménagement du carrefour Hunderenveld suivra.

Rédaction