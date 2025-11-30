Rencontre avec Jade Chahid, mannequin et championne de boxe

À 18 ans, Jade Chahid mène une double vie peu commune. La jeune Molenbeekoise est à la fois vice-championne de boxe thaï et demi-finaliste de Miss Belgique. Deux univers qu’elle refuse d’opposer.

Formée au Johnny Fight Academy, elle s’entraîne six fois par semaine et compte déjà 14 combats à son actif, un titre de championne du monde amateur et une 2e place au championnat de Belgique. Engagée et déterminée, Jade souhaite poursuivre des études de psychologie avec une spécialisation en criminologie ou psychiatrie.

Côté mannequinat, elle a reçu une Crown Card du jury de Miss Belgique avant d’échouer de peu à se qualifier pour la finale.

■ Reportage de Bryan Mommart, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli