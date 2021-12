Régularisation des sans-papiers : des espaces publicitaires détournés pour interpeller le grand public

Dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 250 personnes ont détourné des espaces publicitaires partout en Belgique. Cette action s’inscrit dans la campagne “In My Name” qui souhaite récolter 25.000 signatures dans l’espoir de voir la proposition de loi d’initiative citoyenne pour la régularisation acceptée.

À Bruxelles et dans 11 villes du pays, on peut retrouver environ 1.800 affiches placardées sur des abri-bus, dans le métro, ou même dans les gares. En plus de ces affiches, près de 5.000 accroche-porte vont être accrochés dans les transports en commun. L’objectif de ces actions est d‘attirer l’attention du grand public sur la situation urgente des sans-papiers.

Sur les affiches, on peut retrouver ce type de message : “aujourd’hui les sans-papiers risquent des arrestations, des exploitations et l’exclusion sociale. Le gouvernement leur refuse l’accès aux droits fondamentaux. Changeons ça. Deviens signataire de la loi citoyenne pour la Régularisation des Sans-Papiers“.

Avec les 25.000 signatures, la proposition pourrait être déposée au Parlement Fédéral.

Ca.Pa. / Image du collectif de la campagne In My Name