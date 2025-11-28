Région bruxelloise : la revue des dépenses du département de la santé mentale pointe des dysfonctionnements

La première revue détaillée des dépenses via un processus dit de “spending review” dans le département de la santé mentale dépendant de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles a livré ses résultats présentés en commission du Parlement régional cette semaine.

Selon la députée MR Aline Godfrin qui a déploré le temps pris par le gouvernement en affaires courantes pour présenter cette revue de dépenses, le document met en exergue plusieurs dysfonctionnements et lacunes de la politique actuelle.

Parmi les constats, celle-ci a notamment cité l’absence de cadastre des demandes, et d’une liste d’attente coordonnée et commune. Il n’existe pas non plus d’inventaire de l’offre de soins. À cela s’ajoutent d’autres difficultés, comme la complexité institutionnelle ou la pénurie de personnel soignant.

Conséquence, le taux d’occupation est en moyenne de 86% pour les Instituts Hospitaliers Psychatriques et de 87% pour les centres de Revalidation. REVA. Par ailleurs, le taux d’occupation moyen pour les Maisons de Soins Psychiatriques est meilleur. Il atteint 94%.

Le rapport met également en lumière une sous-utilisation chronique des subsides passant de 3% en 2021 à 7%, alors que les besoins ont explosé après la crise du Covid, a ajouté la députée libérale.

Au total, l’administration a émis 23 recommandations parmi lesquelles la mise en place d’une liste d’attente commune; le développement d’une meilleure connaissance du trajet des patients en mobilisant les données des mutuelles pour éviter les ruptures de soins: la refonte des agréments et la révision des normes qui datent des années 80; la structuration des subsides facultatifs ou encore une amélioration de la mobilité entre les structures.

Selon Aline Godfrin, un quart des jeunes présentent des troubles anxieux et/ou dépressifs. Vu la forte demande et la pression sur les structures d’accueil, il est urgent de prendre toutes les mesures pour éviter une sous-utilisation des moyens.

Or les manquements observés rendent l’attribution des places très difficile, a-t-elle encore dit, soulignant que là aussi, la population a besoin rapidement d’un nouveau gouvernement de plein exercice.

Belga