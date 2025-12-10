Région bruxelloise: des critères harmonisés pour le logement adapté à la perte de mobilité

Des critères harmonisés ont été mis en ligne à destination des concepteurs de logements en Région bruxelloise, afin qu’ils prennent mieux en compte les personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité, a annoncé mercredi la secrétaire d’État régionale à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou.

Ce premier “référentiel commun du logement adapté et adaptable” vise à dépasser la grande hétérogénéité des pratiques et le flou persistant dans ce domaine.

Il définit des critères “clairs et harmonisés” pour trois catégories de logements: le logement adapté, destiné à une personne en fauteuil roulant manuel ou électrique, avec des surfaces de circulation et des aménagements structurels ; le logement adaptable, conçu pour être transformé facilement en logement adapté sans toucher aux structures portantes ni aux réseaux techniques ; et le logement conforme au RRU, répondant aux critères du règlement régional d’urbanisme pour les parties communes et l’entrée du logement, mais sans garantie d’accessibilité à l’intérieur.

“En dotant la Région d’un cadre partagé, nous offrons aux concepteurs une base solide pour développer des logements qui évoluent avec leurs occupants”, selon Mme Ben Hamou (PS). La secrétaire d’État du gouvernement en affaires courantes souligne l’importance de favoriser le maintien à domicile et d’anticiper les besoins futurs pour éviter des adaptations coûteuses ou imprévues.

