Reformes de l’enseignement: plus d’une centaine de manifestants protestent devant la FWB

Un peu plus d’une centaine de personnes se sont réunies jeudi devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à Bruxelles pour s’opposer aux réformes de l’enseignement, a constaté Belga sur place.

“Pardon pour le dérangement, on essaye de sauver notre avenir” ou encore “Parents, profs, élèves, même combat“, pouvait-on lire sur certains des écriteaux.

Les manifestants ont également scandé des chants et des slogans à l’adresse du gouvernement. “On veut du blé pour enseigner. On veut du fric pour l’enseignement public” ou “On est là, même si Glatigny ne veut pas, nous on est là. Pour combattre la misère et les réformes réactionnaires, nous, on est là.”

“Il n’est pas question que nous courbions l’échine, alors que les réformes votées s’apprêtent à détruire l’éducation“, a martelé le collectif d’enseignants Mars Attacks, à l’origine de l’action, en amont du rassemblement.

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Le collectif dénonce les réformes adoptées récemment par le Parlement de la FWB, qu’il qualifie d'”injustes“. Ces réformes entraînent notamment une hausse de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les professeurs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière des profs. Ce plan d’économies ouvre aussi la voie au relèvement du minerval à 1.194 euros pour 58% des étudiants du supérieur dès la rentrée prochaine.

“On veut le retrait du décret-programme et des autres mesures qui ont été prises auparavant. On veut que les enseignants puissent dire comment ils font leur métier. Ce sont eux les plus à même de savoir comment enseigner“, explique Evelyne Wyns du syndicat CSC.

“Nous avions dès le départ annoncé les sanctions que nous pouvions prendre, en tant qu’enseignants, notamment en ne communiquant pas les résultats des épreuves externes“, souligne Mars Attacks.

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