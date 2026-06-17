Enseignement : “Sans geste fort du gouvernement, je crains fort que la rentrée ne soit perturbée et nous pensons déjà à des actions pour les vacances”

En place depuis plus d’une décennie déjà dans les écoles, les traditionnelles épreuves certificatives externes qui doivent débuter cette fin de semaine vont se tenir dans un climat d’incertitude inédit cette année.

En cause : le vif mouvement de contestation au sein du corps enseignant provoqué par les mesures d’économie décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si l’organisation du CEB, du CE1 et du CESS est formellement prévue par décret, et donc obligatoire, reste toutefois à voir si les directions d’écoles pourront compter le jour venu sur suffisamment d’enseignants pour surveiller les épreuves, les corriger ainsi que pour en encoder les résultats.

Les enseignants de Liège ont entamé mercredi un blocage de 48 heures des centres de distribution des épreuves certificatives du CE1D (certificat d’études du 1er degré) et des épreuves de français et d’histoire pour le CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur). L’action vise à empêcher les directions d’écoles secondaires de récupérer les livrets d’examen avant le début de ces épreuves externes prévu vendredi. D’autres perturbations sont à prévoir dans d’autres régions.

Roland Lahaye, secrétaire général – CSC Enseignement, regrette le manque de dialogue avec la ministre qui a mené à ces perturbations autour des épreuves certificatives externes. “Je pense que, si on avait eu un peu de dialogue avec la ministre – ce qu’elle tarde à faire ou ce qu’elle ne veut pas faire et l’entièreté du gouvernement aussi – on aurait pu éviter ce chaos. Je le regrette, maintenant la balle est dans leur camp. Je crains que les blocages ne continuent. Si ce ne sont pas les organisations syndicales qui les organisent, ce sont bien des collectifs d’enseignants qui ne veulent pas des réformes de la ministre Glatigny. Et on peut les comprendre, puisque ces réformes ne tiennent pas la route et sont en train de perturber l’enseignement pour des années.”

Le secrétaire général – CSC Enseignement déplore également que ces épreuves aient été maintenues : “C‘était une demande du front commun syndical de l’enseignement. Il y a une dizaine de jours que nous lui avons fait la demande d’annuler ces épreuves et on sait très bien que, même sans ces épreuves, les conseils de classe, je le répète, restent souverains et qu’à un moment donné, les profs sont assez professionnels, que pour ne pas perturber le cursus des élèves. À sa place vu l’état de la colère et vu le fait que le dialogue est rompu, j’aurais fait un signe d’apaisement en annulant ces épreuves.”

Roland Lahaye prévient aussi que la fin de l’année scolaire n’ira pas de paire avec une accalmie de la fronde sociale. Le front commun syndical réfléchit déjà à des actions qui pourraient être menées pendant les vacances. “Sans geste fort de la part de gouvernement et nous demandons le retrait des mesures du décret Programme 2 et une discussion totalement globale et réfléchie et posée par rapport à ces mesures d’économie. Parce que nous ne sommes pas en train de dire qu’il ne faut pas faire des économies, que du contraire. Donc, sans un geste fort de la part du gouvernement, je crains fort que la rentrée ne soit perturbée. Et, ne vous en faites pas, nous sommes déjà en train de penser à des actions, y compris à des actions qui pourraient être menées pendant les sept semaines de vacances.”

■Roland Lahaye, secrétaire général – CSC Enseignement, était l’invité de Bonsoir Bruxelles. Retrouvez l’intégralité de son interview dans la vidéo en tête d’article.