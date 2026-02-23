Réforme du chômage : Le ministre Clarinval prié de clarifier la situation des aidants proches au plus vite

L’ASBL Aidants Proches exhorte, lundi, le ministre fédéral de l’Emploi David Clarinval à respecter ses promesses et à clarifier la procédure à suivre pour que les personnes qui consacrent leurs journées à un proche malade ou handicapé puissent bénéficier d’un gel des exclusions du chômage.

Les aidants proches sont des personnes qui s’occupent quotidiennement d’un proche en perte d’autonomie. Beaucoup doivent arrêter de travailler afin de pouvoir pleinement prendre soin de leur proche gravement malade ou souffrant d’un handicap sévère. Jugés non disponibles sur le marché de l’emploi, ils sont des victimes collatérales de la réforme limitant le chômage et risquent de se voir couper les vivres.

Face au mouvement d’indignation suscité par cette menace d’exclusion, le ministre Clarinval avait annoncé le 13 février dernier une “solution à court terme” dont les modalités seraient “communiquées dans les prochains jours“. ► Lire aussi | Aidants-proches : une solution à court terme a été trouvée par le gouvernement fédéral

“Il ne reste que six jours (avant la prochaine vague d’exclusions du chômage, NDLR), et nous nous étonnons que le ministre n’ait pas profité de cette période plus calme de vacances pour communiquer des informations pourtant essentielles et très attendues“, déplore Maxime Delaite, directeur de l’ASBL Aidants Proches, cité dans un communiqué.

L’association, qui défend les droits de milliers de personnes dévouées à un proche, appelle dès lors le ministre à “d’urgence sortir de son mutisme“. “Alors que l’échéance se rapproche, les familles concernées ne savent toujours rien de la procédure à suivre, des critères pris en compte, pas plus que de leurs conséquences“, regrette l’ASBL qui parle d’un “supplice inhumain“.