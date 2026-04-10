Réforme du chômage : l’auditorat du travail de Bruxelles a enregistré 870 requêtes pour contester les exclusions

Le nombre des actions en justice pour contester les exclusions du chômage a plus que triplé depuis la mise en œuvre de la réforme, rapporte L’Echo vendredi citant les chiffres des auditorats du travail francophones.

Les quatre auditorats – Liège, Hainaut, Brabant wallon, Bruxelles – ont constaté la formation d’environ 3.650 recours contre des exclusions du chômage depuis le 1 er septembre dernier, jusqu’à la fin du mois de mars. À titre de comparaison, ces mêmes auditorats observent un nombre cumulé de moins de 2.000 dossiers par an de contentieux en matière de chômage. Une règle de trois permet de montrer que le nombre de recours mensuels a plus que triplé depuis que la réforme limitant les indemnités de chômage à deux ans a été lancée et que les premiers courriers d’exclusion ont été envoyés, à l’automne 2025.

C’est le vaste auditorat du travail de Liège – couvrant les provinces de Liège, Namur et Luxembourg – qui semble le plus touché. Avec plus de 2.000 recours enregistrés depuis septembre 2025, il dépasse largement les 900 des années “normales”. Même constat du côté du Hainaut, qui s’attend à “un accroissement important du retard de traitement des dossiers étant donné qu’aucun renfort en personnel (administratif, magistrat, juriste) n’a été prévu”, selon l’auditrice du travail Sophie Salens.

L’auditorat du Brabant wallon, le plus petit du pays, est moins frappé, notamment du fait d’une population moins touchée par le chômage, il voit les conséquences de la réforme. Quant à l’auditorat du travail de Bruxelles, il a enregistré plus de 870 requêtes depuis septembre 2025, très essentiellement francophones. Sa porte-parole observe “un alourdissement de la charge administrative”.

Belga