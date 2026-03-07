Réforme des pensions : Réforme des pensions : la FGTB parle d’une mesure d’économie “bête et méchante”

La FGTB cite notamment l’assimilation des périodes de maladie pour éviter l’application d’un malus, ainsi que la prise en compte du congé de maternité et du service militaire pour l’accès à la pension anticipée. L’assimilation du service militaire découle par ailleurs d’un recours introduit par les syndicats devant la Cour constitutionnelle.

Le syndicat estime néanmoins que plusieurs problèmes subsistent. Il critique notamment le caractère rétroactif de certaines mesures, qui modifieraient les règles alors que les travailleurs ne peuvent plus adapter leur carrière. La FGTB pointe aussi une discrimination persistante envers les travailleurs à temps partiel.

À lire aussi : Réforme des pensions : Accord au sein du gouvernement sur la réforme des pensions

Comme l’a également relevé le Conseil d’État, “aucune mesure transitoire n’est prévue pour les personnes âgées de 58 ans et moins qui souhaitent bénéficier d’une pension anticipée. C’est du jamais vu !”, déplore le syndicat.

Concernant le plafond de 20 % appliqué aux périodes assimilées, le kern a pris une décision provisoire et les discussions se poursuivent. Pour la FGTB, la rétroactivité et l’application aux emplois de fin de carrière restent problématiques. Sous la pression syndicale, cette limitation ne s’appliquerait plus aux bénéficiaires d’une pension minimale ni aux travailleurs à temps partiel “avec maintien des droits”.

La FGTB souligne toutefois que des difficultés demeurent, notamment pour les emplois de fin de carrière (permettant aux travailleurs âgés de rester actifs), qui restent soumis à ce plafond. Les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des 10 avaient pourtant estimé que ces dispositifs ne devraient pas avoir d’impact négatif sur les droits à la pension, rappelle le syndicat.

Le ministre Jambon apportera des précisions sur cette réforme lors d’un briefing technique.