Réforme des pensions : Accord au sein du gouvernement sur la réforme des pensions

Le gouvernement fédéral est parvenu vendredi à un accord final sur la réforme des pensions, portée par le ministre Jan Jambon. Le cabinet restreint (kern) a approuvé le texte et le conseil des ministres doit ensuite l’adopter.

Cette réforme est un des grands chantiers de la législature. La mesure la plus marquante est l’instauration du bonus-malus pension. Ce système prévoit qu’une personne prenant sa pension anticipée sans avoir cumulé suffisamment d’années de travail perde un pourcentage du montant de sa pension.

Le projet de loi peut désormais être déposé à la Chambre.

L’un des derniers points à clarifier concernait les “jours de tolérance”. Au départ, une tolérance de 5 jours était prévue afin d’éviter un malus pension aux personnes qui remplissaient quasi complètement les conditions. Le CD&V souhaitait augmenter ce nombre de jours. Finalement, ce ne sera pas le cas. Il a toutefois été convenu de rechercher une solution pour certains cas particuliers.

Belga