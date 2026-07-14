Réforme des pensions : le MR appelle à revoir le plafond des périodes assimilées pour les travailleurs des arts

Le MR, dans la majorité fédérale, appelle le ministre des Pensions Jan Jambon (N-VA) à revoir son calcul de pourcentage de limitation des périodes assimilées donnant droit à la pension pour les travailleurs des arts.

“Depuis le début de ce gouvernement, le MR prône le travail et met en avant celles et ceux qui osent, qui créent et qui innovent. Revenir sur leur activité en leur retirant des droits à la pension, ce n’est pas acceptable“, écrit mardi le député en Fédération Wallonie-Bruxelles Charles Gardier, dans un communiqué soutenu par la direction du parti. Demain/mercredi, la Chambre examinera en séance plénière un projet de loi “portant l’introduction d’un pourcentage de limitation dans le régime de pension des travailleurs salariés”. Un vote est attendu jeudi.

Concrètement, ce texte vise à limiter le nombre de périodes assimilées permettant d’ouvrir les droits à la pension, en modifiant le pourcentage maximal. Celui-ci passera progressivement de 40% à 20%, en fonction de l’année de naissance. Des exceptions seront prévues, par exemple pour les dockers et les pêcheurs, mais pas pour les travailleurs des arts, dénonce le secteur.

Le MR a décidé mardi de relayer ces préoccupations. “Pourquoi ce qui est possible pour les dockers anversois ne le serait pas pour les rockeurs liégeois, et plus largement pour les artistes belges ?“, écrit M. Gardier. “Je ne juge pas la charge de travail réelle, mais le statut. Et, soyons de bon compte, la différence est marginale pour l’État belge.” Le libéral veut que le projet de loi puisse prendre en compte l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui gelait la dégressivité des allocations pour les travailleurs des arts.

Interpellée à ce sujet en marge du festival d’Avignon, la ministre-présidente de la Férédation Wallonie-Bruxelles Elisabeth Degryse (Les Engagés) a aussi estimé que “le texte qui est maintenant sur la table est effectivement problématique pour les travailleuses et les travailleurs des arts qui ont une carrière qui date d’avant 2014“, selon des propos relayés par la RTBF.

Belga