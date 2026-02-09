Réforme de la TVA revue par l’Arizona : les secteurs concernés demandent “plus de clarté”

La réforme de la TVA doit être revue. Après de vives critiques du Conseil d’Etat samedi , le gouvernement va devoir revoir sa copie. “C’est devenu un compromis typiquement belge : on espère un pur-sang et on finit avec un chameau” avait ironisé le Premier ministre Bart De Wever. Pour autant, l’annonce n’a surpris personne, ni à la rue de la Loi, ni du côté des secteurs concernés par cette réforme. Mathieu Léonard, Président de la Fédération Horeca en Région Bruxelloise et Françoise Havelange, secrétaire générale de la FEAS (Fédération des Employeurs des Arts de la Scène), étaient les invités de Bonsoir Bruxelles.



Initialement prévus pour le 1er mars 2026, les nouveaux taux de TVA ne rentreront pas en vigueur en l’état. Le Conseil d’Etat s’est montré critique à l’égard de la réforme de la TVA décidée par le gouvernement, laquelle prévoit des taux différenciés dans plusieurs secteurs, notamment celui de la culture et de l’horeca.

Le Conseil d’État s’interroge par exemple sur la distinction entre certains spectacles qui seraient taxés à 6% de la TVA, et d’autres, qui passeraient à 12%. Ou encore la règle qui entoure les plats à emporter, dont le taux de TVA changerait en fonction de la date de péremption. Des mesures jugées “trop floues”, par le Conseil d’Etat, et avant lui, par les principaux concernés.

“Depuis la sortie de ce conclave budgétaire au mois de novembre, on a répété sans cesse à l’ensemble des cabinets, à la presse, aux ministres, aux élus, que cette mesure n’allait pas tenir la route“, affirme Mathieu Léonard, Président de la Fédération Horeca en Région Bruxelloise.

Même son de cloche pour le secteur culturel : “On s’attendait à cet avis extrêmement réservé du Conseil d’Etat, la base en elle-même n’était pas claire“, confirme Françoise Havelange, secrétaire générale de la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène.

Si l’objectif de ces mesures fiscales est clairement affiché : renflouer les caisses de l’Etat Fédéral, la suite de cette réforme est, quant à elle, toujours floue. “Nous, ce qu’on souhaite, c’est avoir de la clarté”, résume Françoise Havelange.

Le gouvernement a encore du pain sur la planche. Les cinq partis du gouvernement Arizona doivent se remettre d’accord. Bart De Wever a promis de revenir avec “une mesure qui tient la route”.

■ Une interview de Mathieu Léonard et Françoise Havelange au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.