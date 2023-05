Réforme de la collecte des déchets : la situation s’améliore pour cette deuxième semaine

Dans plusieurs communes bruxelloise, la situation s’est nettement améliorée concernant la nouvelle réforme de collecte des déchets. C’est ce que constate l’agence Bruxelles-Propreté.

Le nouveau calendrier des collectes de sacs poubelles est en vigueur depuis une semaine et demi, il a commencé le 15 mai dernier en Région bruxelloise. Dans plusieurs communes de la capitale, la collecte a déjà été faite à deux reprises. L’occasion de tirer les premières tendances.

La situation semble s’améliorer par rapport à la semaine dernière qui, il faut le dire, était un peu chaotique.

L’agence Bruxelles-Propreté estime que les habitudes des Bruxellois évoluent d’ailleurs assez vite. “On en est au neuvième jour de la réforme, on est maintenant en capacité de comparer. Un exemple : sur la commune d’Anderlecht, sur le premier lundi de la réforme, on était sur 1,3 tonne de déchets collectés dans les sacs blancs. Plus d’une semaine après, on est à 5,3 tonnes en moyenne. Cela veut dire que les gens ont commencé à comprendre ces nouveaux calendriers. Même cas de figure pour les déchets organiques. Le 15 mai, on était en moyenne à 240 kilos de déchets collectés. On arrive à une tonne cette semaine pour Anderlecht. C’est assez encourageant, même si cela ne veut pas dire que tout est gagné“, commente le porte-parole de Bruxelles-Propreté Adel Lassouli.

La tendance se fait également ressentir dans d’autres communes comme Saint-Josse ou Schaerbeek.

