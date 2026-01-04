Record de fréquentation pour Kids Winter Wonderland à Bruxelles

Le festival familial indoor Kids Winter Wonderland a connu une édition record durant les vacances de Noël, accueillant 25 000 visiteurs sur le site de Tour & Taxis.

Installé pendant deux semaines à la Maison de la Poste, le plus grand festival familial indoor de Belgique a attiré un public nombreux, enregistrant une hausse de fréquentation de 7 000 visiteurs par rapport à l’édition précédente. L’événement proposait aux enfants un large éventail d’activités réparties sur trois étages, dont une bataille de coussins XXL, des espaces de construction LEGO, un parcours en hauteur et des spectacles de cirque en direct.

Les parents et grands-parents disposaient, de leur côté, d’un espace de détente et de restauration aménagé sous la forme d’une place de village couverte.

Les organisateurs se félicitent de ce succès et annoncent déjà une édition anniversaire en 2026, à l’occasion des cinq ans du festival. La prochaine édition de Kids Winter Wonderland est prévue du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027.

Rédaction – DR