Réaménagement du Châtelain à Ixelles : la députée Clémentine Barzin demande à la Région de rouvrir le dossier

La députée bruxelloise Clémentine Barzin (MR) demande au gouvernement bruxellois de rouvrir le dossier du réaménagement de la place du Châtelain, à Ixelles.

C’était en mai 2022 : la commune d’Ixelles présentait aux riverains son projet de réaménagement de la place du Châtelain. Exit alors les différentes places de parking, qui occupent pour l’instant une grande partie de la place, pour laisser place à un espace plus vert et adapté à la mobilité douce. À l’époque, plusieurs riverains nous confiaient alors leurs interrogations face à ce projet qui coûterait près de 120 places de stationnement.

Alors que le prochain chantier fait l’objet d’un permis modificatif auprès de la secrétaire d’Etat bruxelloise Ans Persoons (one.brussels), la députée bruxelloise Clémentine Barzin (MR, dans l’opposition) appelle à “rouvrir le dossier eu égard aux différents manquements dans celui-ci, notamment à l’égard de l’impact sur les commerces“, nous explique-t-elle.

Ainsi, la députée libérale, qui avance que les travaux d’impétrants sont actuellement en phase 3 sur 5, et bloqués en raison d’un affaissement il y a quelques jours, et que les plus larges travaux d’aménagements sont prévus pour septembre, estime que “un aménagement urbain doit viser l’amélioration de la qualité de vie de tous les usagers d’un quartier. Alors que la vie bruxelloise se passe de plus en plus en dehors des murs et que les Bruxelloises et Bruxellois sont en demande de davantage de végétal en ville, ces enjeux de convivialité sont à rencontrer. Mais la verdurisation ne peut pas se faire au risque de rompre l’équilibre des quartiers“.

Clémentine Barzin dénonce une absence de participation citoyenne, de compensation des places de parking et de plan de circulation

La députée dénonce en effet que le processus de participation citoyenne avec “des questionnaires fermés et en ligne, pas de réponse si ce n’est des ‘on verra’, réunions de ‘communication avec les commerçants’ mais pas d’écoute de leurs inquiétudes, etc. L’aménagement de la place du Châtelain n’est pas le fruit d’un processus partagé avec les principales parties prenantes du quartier“.

De même, Clémentine Barzin pointe du doigt le fait que, selon elle, “les parkings hors voiries supposés, selon la commune, absorber les voitures qui ne pourront plus stationner sur la place du Châtelain sont trop petits et déjà fortement occupés (…) La commune et la Région n’envisagent à ce stade pas de solutions supplémentaires de stationnement“. Et d’évoquer aussi une “absence de plan de circulation et de plan pour les zones de livraison“, eu égard selon elle des différents chantiers en cours sur le territoire d’Ixelles (tunnels, etc).

Clémentine Barzin demande aujourd’hui que ces différents points soient remis sur la table “et que des solutions soient apportées avant d’entamer les travaux“.

“La Région n’est que l’autorité délivrante“

Contacté, le cabinet de la nouvelle secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Ans Persoons, indique que “au niveau du cabinet, nous sommes assez étonnés [de cette demande de la députée], car le projet est élaboré par Ixelles, et pas au niveau régional. La Région n’est que l’autorité délivrante, et n’est pas impliquée dans le processus d’élaboration du projet, qui a réuni Ixelles et le Bouwmeester“, nous explique le porte-parole de la secrétaire d’Etat, “nous n’avons pas le pouvoir de bloquer un projet lorsqu’il est déposé, on doit l’instruire. Et nous estimons que le projet, qui est déjà élaboré depuis 2019, est exemplaire en matière de participation citoyenne“.

Ainsi, “il y a eu beaucoup d’enquêtes préliminaires, de consultations, et cela avant même d’entamer la compétition pour le design de la place. Même si le Covid n’a pas aidé pour mener des réunions en présentiel, il y a eu un processus remarquable. Les remarques des riverains et commerçants ont été étudiées et évaluées. Désormais, c’est à Urban.Brussels de délivrer ou non le permis, selon la procédure classique“, ajoute le porte-parole d’Ans Persoons.

