Réalité virtuelle, karting et expositions: Terminal 1 vient d’ouvrir ses portes au Heysel

Un tout nouveau lieu qui ouvre ses portes au Heysel. Terminal 1 est un espace de 10.000 m², dédié aux expériences immersives, à la réalité virtuelle ou aux simulateur. Le tout dans l’ancien Palais 1.

Le Terminal One a ouvert ses portes dans un ancien Palais transformé en vaste parc de divertissement immersif de 10 000 m². Au programme : réalité virtuelle, karting interactif, simulateurs et expositions, dont une dédiée à Pompéi. L’expérience phare, une aventure en VR où les joueurs affrontent des zombies, attire déjà les curieux. “Les gens sont dans un monde où ils affrontent des zombies jusqu’au boss final“, explique Benjamin Geeraerts, chef de projet.

Inspiré des complexes de loisirs de Las Vegas, le projet veut rassembler plutôt que divertir en solitaire. “Dans une ère où les écrans divisent, on voulait créer un lieu multi-activités où les gens vivent des expériences ensemble“, précise-t-il.

Terminal 1 vise 600 000 visiteurs dès sa première année. Les activités sont proposées entre 15 et 20 €, à moitié prix jusqu’au 30 novembre.

■ Reportage de Bryan Mommart, Thomas Craps et Stéphanie Mira