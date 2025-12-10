Rassemblements devant plusieurs maisons communales pour défendre l’école

Des rassemblements ont eu lieu mercredi devant les maisons communales de six communes bruxelloises – Saint-Gilles, Schaerbeek, Uccle, Molenbeek-Saint-Jean, Jette et la Ville de Bruxelles – pour dénoncer les coupes budgétaires envisagées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l’enseignement. Ces mobilisations ont réuni enseignants, parents et élèves, rejoints par des élus locaux selon les lieux.

■ Reportage de Simon Breem, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée

À Saint-Gilles, Célia Ponce, enseignante, rappelle que “comme dans les autres communes, tous les réseaux sont présents“. Elle indique que la mobilisation locale “est partie de certains parents qui voulaient manifester leur soutien“. Selon elle, la gravité des économies programmées pousse certaines écoles à “devoir choisir entre nourrir les élèves, les chauffer ou leur acheter du matériel“. Elle appelle à défendre “une école juste, inclusive et ambitieuse pour chaque enfant“.

“On ne vient pas s’opposer à la commune. Saint-Gilles est à ce jour la seule commune à avoir adopté une motion de soutien aux écoles face aux mesures budgétaires“, précise l’enseignante. Dans les autres communes, ils entendent interpeller les collèges afin de connaître leur position.

Au-delà des rassemblements de mercredi, deux échéances majeures sont annoncées : une manifestation en front commun syndical lundi 15 décembre à 10h00 place du Luxembourg et un rassemblement mercredi 17 décembre dès 13h30 devant le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rue Royale à Bruxelles. “Nous voulons qu’ils nous voient quand ils voteront les textes qui appauvriront l’enseignement“, conclut Célia Ponce.

Ces mobilisations s’ajoutent à d’autres initiatives locales observées ces dernières semaines, à Jette, à Anderlecht ou encore à Ixelles, notamment le report de la remise des bulletins dans plusieurs établissements afin de permettre des échanges avec les parents en plus d’autres rassemblements.

Avec Belga