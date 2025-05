Quelque 5 000 marcheurs déjà engagés pour la 11e édition de la Marche rose de Pink Ribbon

L’événement, qui consiste à s’engager à marcher davantage chaque jour tout au long du mois de mai, s’inscrit dans un mois de sensibilisation au cancer du sein – deuxième cancer le plus fréquent en Belgique.

Quelque 5.000 marcheurs et marcheuses seront au rendez-vous demain/jeudi pour le coup d’envoi de la 11e édition de la Marche rose, organisée par l’ASBL Pink Ribbon dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

“Au fil des dix éditions précédentes, plus de 107.000 participants ont uni leurs forces pour parcourir ensemble près de 25 millions de kilomètres, récoltant au passage 1,5 million d’euro au profit de la lutte contre le cancer du sein”, relève l’association. Ces fonds permettent de financer des projets concrets de sensibilisation, prévention, promotion du dépistage précoce, ainsi que des initiatives visant à améliorer la qualité de vie des patientes et de leurs proches.

► Voir aussi | Invitations au dépistage du cancer du sein non-envoyées : “Une décision unilatérale de BRUPREV”

Jusqu’ici, 5.000 participants se sont déjà inscrits pour cette nouvelle édition, qui débutera jeudi. Ensemble, ils ont déjà collecté plus de 26.000 euros. “Un élan de solidarité qui ne cesse de grandir et devrait se poursuivre tout au long du mois de mai”, espère Pink Ribbon. Les marcheuses et participants pourront comptabiliser leurs pas grâce à des podomètres connectés ou l’application mobile dédiée. Ils marcheront de façon individuelle ou en équipe, en représentant leur commune ou leur entreprise. Il est encore possible de s’inscrire, même pendant le courant du mois de mai, via le site www.lamarcherose.be.

