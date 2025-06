Quelque 250 manifestants contre “la maltraitance des animaux d’élevages intensifs”

Quelque 250 personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles contre “les mauvais traitements systématiques infligés aux animaux dans les élevages intensifs“. “Nous demandons au gouvernement de procéder à des changements structurels, y compris l’arrêt immédiat des subventions à la production animale“, a déclaré Anthe Lainé, coordinatrice de la campagne Bite Back.

“Les responsables politiques ont pris certaines mesures ces dernières années, telles que la mise à jour du codex sur le bien-être animal, des inspections supplémentaires dans les élevages et des ateliers sur le bien-être animal, mais la réalité sur le terrain reste désastreuse“, selon Anthe Lainé. “Des rapports d’inspection récents montrent que trois exploitations d’élevage sur quatre continuent à commettre des infractions en matière de bien-être animal, que des incendies d’étables se produisent chaque semaine, entraînant la mort de dizaines, voire de milliers d’animaux, et que les recommandations sont systématiquement ignorées“.

Selon Bite Back, rien de fondamental ne changera tant que le gouvernement continuera à subventionner l’industrie de l’élevage à hauteur de dizaines de millions d’euros par an. “Il est admis que 15% des porcelets nés vivants n’atteignent pas l’âge du sevrage et que 30% des bovins laitiers présentent une boiterie modérée ou grave. Chez les poulets de chair, 47% sont boiteux et 82% des poules pondeuses souffrent d’une fracture du sternum au cours de leur courte vie. Chaque année, 550.000 porcs, 111.000 bovins, 35.000 moutons et plus de 2 millions de poulets meurent avant même d’arriver à l’abattoir. Il ne s’agit donc pas de quelques pommes pourries, mais de quelque chose qui ne va pas dans l’ensemble du système“.

Bite Back défend donc une vision de l’agriculture tournée vers l’avenir, qui s’engage en faveur d’une alimentation à base de plantes, sans souffrance animale et avec une empreinte carbone plus faible.

