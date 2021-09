Quelque 200 exposants au salon “Hope” présenteront leurs idées pour un avenir durable

Quelque 200 exposants et porteurs de projets pour un avenir durable présenteront leurs idées au salon Hope ces samedi 11 et dimanche 12 septembre à Tour & Taxis, annoncent les organisateurs lundi.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir quelque 200 projets concrets axés sur l’alimentation durable, le zéro déchet, l’environnement et la biodiversité, la mode, la technologie, l’entrepreneuriat, la finance alternative ou encore l’éducation. Des ateliers, conférences, débats et balades à vélo sont également au programme.

“Le samedi sera consacré au thème de la rébellion et de la justice sociale“, précisent les organisateurs, avec les interventions de représentants de Fairtrade, Faircoop, WWF, The Sprouts, Ashoka et Extinction Rebellion entre autres. Le dimanche fera la part belle à la résilience et aux pistes de réflexion pour bâtir un avenir durable avec des porteurs de projets tels qu’Impact Valley, Worms asbl, Groupe One, l’auteur Cédric Chevalier…

Tout le programme est disponible sur le site. Le salon est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. Pour les adultes, l’entrée revient à 8 euros ou 12 euros pour le pass de deux jours.

Belga – Photo : Salon Hope